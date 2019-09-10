Лесной пожар в Сельцах: военная прокуратура привлекла виновных к ответственности
Военная прокуратура Рязанского гарнизона провела проверку по факту лесного пожара на полигоне в Сельцах (Рыбновский район) в июне этого года. Сообщается, что во время ликвидации ЧП с 19 по 24 июня было зафиксировано 127 взрывов неразорвавшихся снарядов!
В рамках проверки были выявлены нарушения в действиях должностных лиц Рязанского десантного училища, а также воинской части №33842 (Тула), использующих полигон «Сельцы».
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, материалы проверки направлены в военно-следственный отдел СК России по Рязанскому гарнизону для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».
Об этом военная прокуратура сообщила в ответ на запрос регионального отделения партии «Яблоко».
Ранее СК России по Рязанской области возбудил по факту пожара уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц Криушинского лесничества и организации «Пожлес» за то, что те вовремя не убирали валежник и сухостой за пределами полигона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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