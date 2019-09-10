2019-09-10T09:31:47+03:00
Недвижимость

Стартовал конкурс детского рисунка «Дом моей мечты»

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Многоквартирный дом», «Благоустройство придомовой территории» и «Интерьер подъезда»
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Фото: Строительный холдинг VELLCOM group.Фото: Строительный холдинг VELLCOM group.
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Строительный холдинг VELLCOM group рад сообщить о старте нового увлекательного конкурса рисунков «Дом моей мечты», он позволит юным художникам и просто любителям рисовать проявить свои таланты и выиграть ценные подарки!

С 9 по 30 сентября 2019 года в офисе компании «VELLCOM group» принимаются рисунки на тему «Дом моей мечты». К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 10 до 16 лет. Участники будут разделены на 2 возрастные категории: 10-13 лет, 14-16 лет. Приветствуются креативность, полное соответствие рисунка тематике конкурса и яркость исполнения.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Многоквартирный дом», «Благоустройство придомовой территории» и «Интерьер подъезда». Рисунки будет оценивать компетентное жюри: представители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и представители компании организатора и спонсоров. Также будет номинация «Народное мнение» победитель будет определен по итогам голосования на сайте компании.

Генеральным партнером конкурса стала компания «Рельеф-Центр» (ТМ «Гамма»). Официальными партнерами выступят: ТРЦ Премьер, Кондитерская & Шоколад «Choco Time», Мастерская рекламы «VENDO group» и Развлекательный центр «Funky town».

ИСТОЧНИК KP.RU

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