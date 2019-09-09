2019-09-09T16:53:00+03:00
Общество

Рязанцы оказались не готовы к перекрытию улицы Краснорядской

Не помогли даже предупреждающие дорожные знаки [видео]
Константин МОГИЛИН
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На фото - знак перед поворотом на Краснорядскую, предыдущий стоит возле поворота на Мюнстерскую.На фото - знак перед поворотом на Краснорядскую, предыдущий стоит возле поворота на Мюнстерскую.Фото: Константин МОГИЛИН
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9 сентября многие рязанские автолюбители, поворачивая на улицу Краснорядскую с улицы Горького, с удивлением для себя обнаруживают, что проезжая часть перекрыта. И это невзирая на три дорожных знака, предупреждающих о тупике.

Напомним, о закрытии движения транспорта за зданием Торговых рядов стало известно еще в пятницу 6 сентября, однако далеко не все рязанцы, судя по всему, вняли этой информации.

Как ранее сообщили в администрации областного центра, с понедельника на Краснорядской капитально ремонтируют теплотрассу. Работы планируют завершить 7 октября.

Рязанцы оказались не готовы к перекрытию улицы Краснорядской.Завершить работы и восстановить движение планируется до конца суток 7 октября, то есть почти через месяц. Композиция "Comedic Juggernaut - Music to Delight" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100288. Исполнитель: http://incompetech.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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