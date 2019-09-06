2019-09-06T20:34:20+03:00
Общество

Рязанский Дворец торжеств сдадут уже в ноябре

Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов
Роман КАРПОВ
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Фото: "ТКР"Фото: "ТКР"
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Реконструкция Дворца торжеств, который откроется в здании бывшего кинотеатра «Москва» подходит к завершению. Об этом телеканалу «ТКР» рассказал министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов.

По плану в новое учреждение переедут все районные отделения ЗАГС областного центра. На первом этаже комплекса разместится зона обслуживания граждан, процесс в которой организуют при помощи электронной очереди.

- Отопление, инженерные коммуникации – все основное уже сделано. Сейчас идут отделочные работы. Оборудование уже закуплено, но еще не завезено, - сообщил чиновник.

На втором этаже расположатся торжественные залы, в которых будут проходить церемонии бракосочетания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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