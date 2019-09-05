2019-09-05T15:54:34+03:00
Происшествия

13 наркоторговцев из Рязани пойдут под суд по «тяжким» статьям

Участниками банды, распространявшей «синтетику», стали люди в возрасте от 20 до 40 лет
Константин МОГИЛИН
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Рязанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 13 участников банды наркоторговцев, действовавшей на территории нашего региона.

Используя защищенные каналы связи в интернете, обвиняемые в 2017-18 годах бесконтактным способом распространяли запрещенные вещества. Любопытно, что дилеры не были лично знакомы друг с другом, но это не стало помехой для их грязных дел.

Задержание наркодельцов в возрасте от 20 до 40 лет прошло при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областного УНК.

- Во время досмотров задержанных, при обследовании их жилищ, транспортных средств и с мест уже сделанных закладок полицейские суммарно изъяли более килограмма синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По результатам спецоперации возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Трое обвиняемых дожидаются суда под домашним арестом, четверо - в СИЗО, остальные были отпущены под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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