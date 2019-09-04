Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин откроет новую приемную
Уполномоченный по защите предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин пообещал, что в этом месяце в Рязани откроется общественная приемная федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Обещание прозвучало на встрече Пронина с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Вопрос о приемной стоял на повестке дня давно: об этом спрашивал сам Титов, посещавший Рязань в октябре 2017 года.
В беседе с губернатором Михаил Пронин отметил, что его аппарат тесно сотрудничает с общественным советом представителей общественных организаций и с экспертным советом по разным отраслям бизнеса. Примерно в половине районов области работают его общественные помощники. Но предприниматели, посетовал региональный бизнес-омбудсмен, не успевают за изменениями «правил игры» (то есть законодательства), тяготятся присутствием на рынках недобросовестных конкурентов, жалуются на проблемы с подключением к электроэнергии малых и средних промышленных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU