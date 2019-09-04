2019-09-04T19:15:58+03:00
Экономика

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин откроет новую приемную

Губернатору Любимову было дано обещание, что в сентябре заработает площадка для прямого обращения к защитнику российского бизнеса Борису Титову
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов не сможет приезжать в Рязань еженедельно, а через приемную ему можно будет передать обращениеФедеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов не сможет приезжать в Рязань еженедельно, а через приемную ему можно будет передать обращениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный по защите предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин пообещал, что в этом месяце в Рязани откроется общественная приемная федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Обещание прозвучало на встрече Пронина с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Вопрос о приемной стоял на повестке дня давно: об этом спрашивал сам Титов, посещавший Рязань в октябре 2017 года.

В беседе с губернатором Михаил Пронин отметил, что его аппарат тесно сотрудничает с общественным советом представителей общественных организаций и с экспертным советом по разным отраслям бизнеса. Примерно в половине районов области работают его общественные помощники. Но предприниматели, посетовал региональный бизнес-омбудсмен, не успевают за изменениями «правил игры» (то есть законодательства), тяготятся присутствием на рынках недобросовестных конкурентов, жалуются на проблемы с подключением к электроэнергии малых и средних промышленных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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