Заведениям на Почтовой рекомендовали ограничить курения кальяна на верандах
3 сентября в Рязани городские власти провели совещание с представителями заведений, работающих на улице Почтовой. Обсуждались чистота и безопасность «Рязанского Арбата».
В частности, предпринимателям напомнили о необходимости соблюдать правила благоустройства города - приводить в порядок территории не менее 5 метров от зданий. Также чиновники рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах во время массовых мероприятий.
Замглавы администрации Владимир Бурмистров отдельно остановился на безопасности:
- Мы должны не только тесно взаимодействовать с УМВД, но и привлекать народных дружинников. Патруль может выходить на дежурства, участвовать в рейдах и помогать полиции пресекать правонарушения.
Интересно, что предприниматели задавали на совещании острые вопросы, но пресс-служба администрации предпочла их не ретранслировать.
ИСТОЧНИК KP.RU