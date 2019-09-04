2019-09-04T09:09:10+03:00
Общество

Заведениям на Почтовой рекомендовали ограничить курения кальяна на верандах

Также предпринимателям напомнили об обязанности содержать в чистоте прилегающие территории
Антон КОНОВАЛОВ
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Чиновники рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах во время массовых мероприятий.Чиновники рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах во время массовых мероприятий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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3 сентября в Рязани городские власти провели совещание с представителями заведений, работающих на улице Почтовой. Обсуждались чистота и безопасность «Рязанского Арбата».

В частности, предпринимателям напомнили о необходимости соблюдать правила благоустройства города - приводить в порядок территории не менее 5 метров от зданий. Также чиновники рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах во время массовых мероприятий.

Замглавы администрации Владимир Бурмистров отдельно остановился на безопасности:

- Мы должны не только тесно взаимодействовать с УМВД, но и привлекать народных дружинников. Патруль может выходить на дежурства, участвовать в рейдах и помогать полиции пресекать правонарушения.

Интересно, что предприниматели задавали на совещании острые вопросы, но пресс-служба администрации предпочла их не ретранслировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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