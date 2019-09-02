Экс-кандидат в главы администрации Рязани заявил о недопуске по формальным причинам

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-02T15:42:21+03:00

Более того, он считает, что подобные мелочи можно было найти у всех конкурсантов

Изменить размер текста: A A

Комиссия не дала Андрею Любимову поучаствовать в конкурсе на должность главы администрации Рязани по формальным причинам, считает сам экс-кандидат. На своей личной странице он, в частности, сообщил, что в его анкете отсутствовал пункт о гражданстве супруги, который заполняют при поступлении на работу в системе МИД РФ.

Ссылаясь на неких инсайдеров, сын бывшего губернатора Вячеслава Любимова заявляет:

- Формальные ошибки были у всех конкурсантов, но не для всех эти ошибки стали причиной отстранения от конкурса.

Напомним, ранее были отсеяны 6 из 8 претендентов, подавших документы в комиссию. Остались только нынешняя и.о. главы администрации Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев.

ИСТОЧНИК KP.RU