Экс-кандидат в главы администрации Рязани заявил о недопуске по формальным причинам
Комиссия не дала Андрею Любимову поучаствовать в конкурсе на должность главы администрации Рязани по формальным причинам, считает сам экс-кандидат. На своей личной странице он, в частности, сообщил, что в его анкете отсутствовал пункт о гражданстве супруги, который заполняют при поступлении на работу в системе МИД РФ.
Ссылаясь на неких инсайдеров, сын бывшего губернатора Вячеслава Любимова заявляет:
- Формальные ошибки были у всех конкурсантов, но не для всех эти ошибки стали причиной отстранения от конкурса.
Напомним, ранее были отсеяны 6 из 8 претендентов, подавших документы в комиссию. Остались только нынешняя и.о. главы администрации Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев.
ИСТОЧНИК KP.RU