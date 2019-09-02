Против закрытия в Рязани института культуры создали петицию

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-02T14:53:32+03:00

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На портале change.org опубликовали петицию, адресованную министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Согласно документу, рязанский филиал МГИК собираются ликвидировать. Студентам якобы дают проучиться последний семестр и дальнейшее их будущее и будущее преподавателей неизвестно.

«Рязанская область и соседние регионы остаются без новых кадров в сфере культуры. За 40-летнюю историю институт подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов, которые трудятся в министерствах, управлениях, отделах культуры в областях, республиках, районах нашей страны. Сегодня к нам приезжают учиться не только из соседних регионов, но даже из Архангельской области и Дальнего Востока. Много интересных проектов останутся незавершенными», - говорится в петиции.

По словам автора воззвания, со стороны ученого совета головного вуза было крайне цинично готовить филиал к ремонту, составлять проектную смету и обещать выделение денег, чтобы в самом начале учебного года объявить о закрытии вуза из-за аварийного состояния здания.

«Зачем тогда было принимать решение? Или это был предлог для просчитывания аварийности состояния нашего здания. Которое, кстати, представляет культурное наследие региона. Вопрос, куда потрачены деньги, которые должны были выделяться планово на поддержание технического состояния здания каждый год? Куда пошли надбавки на зарплаты педагогов, в том числе и в соответствии с майскими указами президента, если сегодня педагоги существуют на зарплаты менее прожиточного минимума?» - задает вопросы автор петиции.

Напомним, о закрытии рязанского института культуры стало известно 2 сентября. По словам директора филиала Александра Трушина, такое решение приняли на ученом совете в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU