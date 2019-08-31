2019-08-31T17:52:49+03:00
Происшествия

Городской выпивоха отнял сотовый телефон у гостя Рязани

Полиция раскрыла незамысловатое преступление быстро — мобильник вернулся к хозяину
Антоний ВОХЕЧ
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Рязанскому выпивохе грозит реальный срок за грабеж. Фото: "КП-Иркутск".Рязанскому выпивохе грозит реальный срок за грабеж. Фото: "КП-Иркутск".
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В полицию обратился житель Михайловского района, который сообщил, что в Рязани на остановке общественного транспорта в Приокском поселке незнакомец под угрозой расправы отобрал у него сотовый телефон.

Полицейские выехали и подробно опросили приезжего. Он рассказал, что когда он разговаривал по телефону, когда к нему подошел мужчина лет 30-ти. Он неожиданно вырвал мобильник из рук, а затем пригрозил, что изобьет, если он его будет преследовать. С этими словами он и был таков. Опрос в ближайших домах ничего не дал. Но в это время оперативникам поступила информация, что в одном из кафе в центре Рязани мужчина предлагает всем подряд купить похожий сотовый телефон.

Пообщавшись с завсегдатаями и работниками этого заведения, сыщики получили дополнительную информацию. Эти сведения позволили разыскать и задержать 28-летнего рязанца. Затем отыскали и мобильник, который он продал случайному знакомому. Похищенное изъяли.

Как рассказал сам нападавший, в тот день ему очень хотелось выпить, но деньги почти кончились. Тогда, «махнув для храбрости» на последние рубли, он решил отобрать что-нибудь ценное у первого встречного. Им оказался михайловец с мобильником в руке на остановке общественного транспорта. Кстати, потратить все вырученные деньги на спиртное выпивоха так и не успел.

Теперь, как замечает пресс-служба ведомства, в отношении молодого рязанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж). Ближайшие 4 года могут стать для него «сухими».

ИСТОЧНИК KP.RU

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