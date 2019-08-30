В Воронеже засняли «парковку месяца» в исполнении рязанца
В Воронеже водитель автомобиля Lifan Solano с рязанскими номерами, сам того не ведая, устроил для широкой аудитории «мастер-класс» по параллельной парковке. Его мучения попали на запись камеры видеонаблюдения, а затем на просторы интернета.
Если верить датировке записи, маленькая дорожная история произошла днем 24 августа. Мужчина за рулем Lifan при попытке пристроить свою машину рядом с ВАЗ-2113 задевает его, причем не один раз, а через некоторое время уезжает, как ни в чем не бывало.
Автор публикации в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям», где выложено полное видео, предлагает номинировать рязанца на «Самую техничную парковку месяца».
Парковка рязанца в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU