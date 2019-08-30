В Воронеже засняли «парковку месяца» в исполнении рязанца

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-30T18:05:01+03:00

При попытке втиснуться между двумя машинами он задевает ВАЗ-2113, причем не один раз

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В Воронеже водитель автомобиля Lifan Solano с рязанскими номерами, сам того не ведая, устроил для широкой аудитории «мастер-класс» по параллельной парковке. Его мучения попали на запись камеры видеонаблюдения, а затем на просторы интернета.

Если верить датировке записи, маленькая дорожная история произошла днем 24 августа. Мужчина за рулем Lifan при попытке пристроить свою машину рядом с ВАЗ-2113 задевает его, причем не один раз, а через некоторое время уезжает, как ни в чем не бывало.

Автор публикации в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям», где выложено полное видео, предлагает номинировать рязанца на «Самую техничную парковку месяца».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/729140" frameborder="0"></iframe> Парковка рязанца в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU