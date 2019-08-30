Компания «Мармакс» благоустроила сквер на улице Горького

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-30T15:40:32+03:00

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Один из рязанских девелоперов благоустроил сквер на улице Горького. Теперь в центре города появилось еще одно благоустроенное место. О новой изюминке улицы мы пообщались с пресс-службой строительной группы «Мармакс».

– Недавно вы сдали в эксплуатацию клубный дом «Легенда Горького» и благоустроили сквер, прилегающий к дому. Расскажите, сквер является частью комплекса или он для всех жителей города?

Фото: компания "Мармакс".

– Нет, это городская территория, мы ее благоустроили по согласованию с администрацией. Дело в том, что мы всегда работаем комплексно, создавая комфортные условия для жителей наших домов. Кроме того, мы социально ответственны перед городом и в данной ситуации решили совместить две задачи: благоустроить территорию и для жителей нашего клубного дома, и для всех рязанцев.

– То есть сквер открыт для всех желающих?

– Конечно. Здесь каждый может прогуляться, посидеть на лавочке, поиграть с детьми на детской площадке. Сквер – наш вклад в развитие города. Мы будем рады, если он придется по вкусу рязанцам.

– Кстати, о лавочках. Они выглядят очень необычно!

– Да, лавочки создавались по индивидуальному проекту именно для этого сквера. Впрочем, здесь многие элементы особенные. Например, в сквере установлены дизайнерские фонари с теплым свечением. Прогулочные дорожки вымощены специальной плиткой из коллекции «Старый город». А на детской площадке обустроено антитравматическое покрытие.

Фото: компания "Мармакс".

– Получается, вы создали качественно новое пространство!

– Конечно. Мы создаем новый уровень качества жизни в каждом своем проекте. Это наш принцип работы. Он позволяет нам реализовывать современные, интересные проекты. Мы практикуем европейский подход к комфорту – это значит, что покупая квартиру в доме, построенном нами, человек приобретает не просто квадратные метры. Он приобретает намного больше: комфортную среду для жизни. Например, у нас есть парковый квартал «Голландия», где вместо привычного двора жители получают целый двор-парк для прогулок более 1 гектара. Есть комплекс «Наследие Современности», где на крыше будет оборудована терраса с панорамным видом на город. А в комплексе «Достояние на Чапаева» мы спроектировали панорамный этаж с каминами.

Фото: компания "Мармакс".

– А вы знаете, что администрация города Рязани на своем сайте сейчас проводит конкурс на лучшее название этого сквера? У вас есть свой вариант?

– Да, конкурс на лучшее название сквера – отличная идея. Варианты мы не рассматривали. Нам интересно, какое название дадут скверу именно рязанцы. Ведь оно отразит их впечатления от нашей работы. Надеемся, что сквер станет для кого-то излюбленным местом отдыха: кто-то будет водить сюда детей, кто-то читать книжку на лавочке, кто-то заниматься спортом. Мы считаем, что любое окружающее человека пространство, будь то квартира, подъезд, двор или парк, должно воодушевлять, радовать глаз и давать силы. Верим, что наш сквер станет таким пространством!

Фото: компания "Мармакс".

Наш город растет, развивается, меняет свой облик. И только благодаря совместной работе застройщиков, государственных органов и горожан он будет красивым, комфортным и удобным для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU