Стала известна стоимость аварийных работ на важном рязанском мосту

28 Авг. 19:43 2019-08-28T23:09:07+03:00

Между тем проект будущего ремонта моста через Трубеж у областного ГИБДД оценили в 2,7 раза дороже

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Стало известно, что на проект ремонта моста через Трубеж между улицей Солнечной и поселком Борки (в 50 метрах от областного управления ГИБДД) город Рязань готов потратить 2 млн 317 тыс. 442 руб. Рязанские власти объявили электронный аукцион на составление проектной документации. Пока же на мосту проведут предварительные аварийно-восстановительные работы – их пока оценили в 849 тыс. 989 руб. Еще в конце июня мост осмотрела и поручила поправить исполняющая обязанности главы администрации Елена Сорокина.

На северо-восточной стороне моста, по которому проезжает общественный транспорт из центра города в микрорайон Канищево и поселок Борки, обваливается в Трубеж тротуар. Заявки от желающих стать подрядчиками работ по его восстановлению принимаются до 3 сентября. В ходе аукциона стоимость работ может снизиться.

ИСТОЧНИК KP.RU