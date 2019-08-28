Двор с огромной лужей в центре Рязани начали приводить в порядок

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-28T11:04:26+03:00

Там одновременно отремонтируют теплосети и сделают ливневую канализацию

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Во дворе дома №41 на Первомайском проспекте начались масштабные работы. Там решили одновременно отремонтировать теплосети и сделать ливневую канализацию, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

27 августа за ходом работ понаблюдал и.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров. Он призвал подрядчика «создать благоприятные условия для передвижения» людей и транспорта.

Во дворе построят два приемных колодца ливневой канализации, предусмотрят уклон к дождеприемнику. Ведь, напомним, на скапливающуюся здесь воду внимание и.о. главы администрации Елены Сорокиной ранее обратили местные жители. Даже публиковалось видео, как утки стали принимать огромную лужу за водоем.

Благоустройство планируют завершить до конца сентября.

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU