Огромную лужу у дома, где жила Надежда Чумакова, утки начали принимать за водоем

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-19T15:39:13+03:00

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В одном из дворов в самом центре Рязани лужа разрослась настолько, что утки начали принимать ее за водоем. То, как одна из пернатых плавает в скоплении воды у домов №41 и №45 по Первомайском проспекту, запечатлела горожанка Елена Попова.

Интересно, что в доме №45 с 1958 по 2006 годы жила председатель горисполкома Надежда Чумакова, которую в народе называют «хозяйкой Рязани» за ее огромный вклад в развитие города. А в день публикации видео, 18 сентября, «полюбоваться» на лужу имела возможность нынешняя и.о. главы администрации Елена Сорокина. Проработать вопрос она поручила управлению благоустройства.

По данным сайта «Погода и климат», за 16-18 августа в Рязани выпало 32 миллиметра осадков, что составляет больше половины месячной нормы.

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Утка и огромная лужа в центре Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU