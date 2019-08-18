2019-08-18T15:48:04+03:00
Недвижимость

Елена Сорокина проинспектировала тихие улочки и парк в Рязани

Она побывала на Дачной улице, в Сережином переулке и на Васильевском проезде
Иван АНТОНОВ
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Елена Сорокина проинспектировала ряд территорий Рязани. Фото: пресс-служба горадминистрации.Елена Сорокина проинспектировала ряд территорий Рязани. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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18 августа и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела уже традиционную инспекторскую проверку ряда территорий областного центра. Совместно с руководителями структурных подразделений она проверила ход ремонтных работ на участках автодорог по улицам Сережин переулок и Васильевский проезд, а также осмотрела территорию на улице Дачной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В ходе осмотра дорожного полотна и прилегающих территорий Елена Сорокина дала ряд поручений: около школы №75 создать искусственную неровность и опилить сухостойные деревья. На улице Дачной она поручила провести в этом году ямочный ремонт, а в 2020 году включить участок дороги в план по капитальному ремонту дорожного полотна. В парке имени Гагарина руководитель горадминистрации осмотрела установку лавочек на основание – от жителей областного центра поступали неоднократные жалобы на их состояние.

В ходе выездного совещания его участники осмотрели территорию возле дома 41 на Первомайском проспекте. Здесь, в самой низкой точке, происходит постоянный застой воды. Елена Сорокина поручила принять проектное решение по поднятию уровня площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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