Елена Сорокина проинспектировала тихие улочки и парк в Рязани
18 августа и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела уже традиционную инспекторскую проверку ряда территорий областного центра. Совместно с руководителями структурных подразделений она проверила ход ремонтных работ на участках автодорог по улицам Сережин переулок и Васильевский проезд, а также осмотрела территорию на улице Дачной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В ходе осмотра дорожного полотна и прилегающих территорий Елена Сорокина дала ряд поручений: около школы №75 создать искусственную неровность и опилить сухостойные деревья. На улице Дачной она поручила провести в этом году ямочный ремонт, а в 2020 году включить участок дороги в план по капитальному ремонту дорожного полотна. В парке имени Гагарина руководитель горадминистрации осмотрела установку лавочек на основание – от жителей областного центра поступали неоднократные жалобы на их состояние.
В ходе выездного совещания его участники осмотрели территорию возле дома 41 на Первомайском проспекте. Здесь, в самой низкой точке, происходит постоянный застой воды. Елена Сорокина поручила принять проектное решение по поднятию уровня площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU