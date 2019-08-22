2019-08-22T20:12:21+03:00
Общество

На проезде Завражнова в пятницу ограничат движение транспорта

В Рязани пройдут мероприятия, посвященные празднованию 76-ой годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 августа с 09:30 до 10:30 в Рязани временно ограничат движение транспорта по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина ограничения – проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять в этот день личный транспорт на проезде Завражнова с 08:00 до 10:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любимов объяснил задержку в выравнивании солотчинского моста
Молочный фестиваль у села Заокское под Рязанью состоится 14 сентября
Извращенец, «сдружившийся» с двумя подростками, предстанет перед судом
Власти еще не решили, как поступить со свалкой на «Химволокне»
Дорого, но бесплатно. Все больше людей устанавливают электрокардиостимуляторы
Любимов объяснил «лидерство» Рязанской области по онкобольным
Рязанский губернатор рассказал, как отдохнуть в Италии и сэкономить
Губернатор: Ситуация в рязанской ОДКБ поправится
Дочь рязанского губернатора будет учиться в Высшей школе экономики
Пенсионерка на Lexus устроила ДТП в центре Рязани
На одной из улиц Рязани молодые люди ограбили мужчину
Мединский пожаловался генпрокурору Чайке на затянувшуюся в Рязани стройку
Рязанцы вошли в историю ФК «Чертаново», крупно проиграв им в Кубке России
Из-за пьяного москвича две машины улетели в кювет на рязанской трассе
Отказ в застройке территории возле цирка в Рязани признали недействительным
Рязанца ограбили возле кафе на улице Есенина
Засуха и холод. Ученые выяснили, почему этим летом так мало комаров
Рязанского пса Мухтара хотят забрать жить на Кипр
Этой осенью в Рязани откроется третий ресторан KFC
Две рязанки выиграли онлайн-конкурс красоты для бабушек
В Рязани появилось 380 дополнительных мест в детских садах