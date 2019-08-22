На проезде Завражнова в пятницу ограничат движение транспорта
В Рязани пройдут мероприятия, посвященные празднованию 76-ой годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
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23 августа с 09:30 до 10:30 в Рязани временно ограничат движение транспорта по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина ограничения – проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять в этот день личный транспорт на проезде Завражнова с 08:00 до 10:45.
ИСТОЧНИК KP.RU