На проезде Завражнова в пятницу ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 20:12 2019-08-22T20:12:21+03:00

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23 августа с 09:30 до 10:30 в Рязани временно ограничат движение транспорта по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина ограничения – проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять в этот день личный транспорт на проезде Завражнова с 08:00 до 10:45.

ИСТОЧНИК KP.RU