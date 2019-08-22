2019-08-22T14:30:12+03:00
Общество

Любимов объяснил «лидерство» Рязанской области по онкобольным

По словам губернатора, увеличилось не их количество, а количество выявленных случаев
Сергей ЛАЗУТИН
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Губернатор Николай Любимов высказался о том, как нужно интерпретировать данные Минздрава РФ о большом количестве онкобольных в Рязанской области. Напомним, с показателем 5885 (524,8 на 100 тысяч человек) регион на первом месте в ЦФО и на четвертом по России.

- Мы это прекрасно знаем и отслеживаем. Увеличилось не количество больных, а количество выявленных случаев. Если бы их кто-то хотел скрыть и попасть на более высокие места, то мы бы этим не занимались. Поэтому мы не скрываем, а хотим помочь людям в как можно большем объеме, чтобы они либо значительно продлевали себе жизнь, либо выздоравливали, - заявил Любимов.

Также глава региона на пресс-конференции 22 августа рассказал, что новый онкодиспансер, который собираются построить в Рязани на федеральные деньги, станет клиническим.

- Это выгодно для науки, образования, медицины. На его базе будут делаться новые разработки, применяться новые технологии. Самое главное - это поможет нам в лечении онкозаболеваний, прежде всего, на территории нашей области, - пояснил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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