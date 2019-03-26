Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-26T14:00:38+03:00

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В Рязани готовятся к началу строительства главного корпуса Областного клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Землю на улице Спортивной под него уже выделили – здание расположится рядом с нынешними корпусами онкодиспансера и его поликлиники. Первое, кстати, построено в 1953 году, второе и вовсе больше века назад – в 1912-м. Оба здания признаны аварийными.

Новый же корпус онкоцентра будет предназначен под оба учреждения – и поликлинику на 150 посещений в смену, и диспансер на 250 коек, вместо нынешних 220. Здесь будут химиотерапевтическое, гинекологическое и хирургические отделения, восемь операционных и аптека.

Проектная документация уже разработана и отправлена в столицу – для госэкспертизы в ФАУ «Главгосэкспертизы России». Планируется что положительное заключение эксперты дадут уже в мае.

Заявку на софинансирование регион направил в Минздрав России. А пока из областного бюджета выделили 34,5 млн. рублей, необходимые на подготовку к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU