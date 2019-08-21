Две рязанки выиграли онлайн-конкурс красоты для бабушек
Титул «Краса Земли 2020» завоевала жительница нашего города, на втором месте – бабушка из Сасова
Победительницы: слева – Наталья Михалина, справа – Нина Никишина
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Завершился онлайн-конкурс красоты для женщин, имеющих внуков, об участии в котором претенденток из нашей области «Комсомолка» уже сообщала. Жюри и интернет-пользователи подвели окончательные итоги.
Первое место и титул «Краса Земли 2020» достались 45-летней жительнице Рязани Наталье Михалиной, которая работает бухгалтером в государственном санатории. Второе место заняла Нина Никишина из рязанского районного центра Сасово, и только после нее последовали красавицы из других регионов России. Всего на победу претендовало 85 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU