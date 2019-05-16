Рязанская бабушка участвует в интернет-конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-16T13:39:02+03:00

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Жительница Рязанской области Наталья Михалина стала первой участницей, отобранной в финал международного конкурса красоты «Краса Земли 2020». Конкурс этот проходит в интернете и объявлен для тех красавиц, кто уже успел стать бабушками. Иногда это происходит с еще молодыми женщинами: Наталье, которая работает бухгалтером в детском санатории села Кирицы Спасского района (том самом, что расположен во «дворце фон Дервиза»), всего 45 лет, но у нее уже есть внук.

Всего члены жюри выберут 12 женщин, после чего будет запущено всемирное онлайн-голосование. Четвертьфинал участницы пройдут с фотографиями, а полуфинал с «визитками» в формате видеоролика. Финал ожидается в сентябре, за первое место будет присужден титул «Краса Земли».

ИСТОЧНИК KP.RU