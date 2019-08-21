На шести улицах центра Рязани в четверг отключат воду

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-21T15:37:14+03:00

Холодной воды не будет на центральных улицах Рязани. Фото: Валерий ШАХОВ

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22 августа в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы.

В четверг с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

- Первомайский проспект, д. 37/1, д. 37а, д. 35, д. 35г, д. 33, д. 29/2;

- ул. Дзержинского, д. 3, д. 5;

- ул. Пожарный переулок, д. 1б.

В четверг с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Фрунзе, д. 29, д. 32;

- ул. Горького, д. 45, д. 49, д. 49а;

- ул. Свободы, д. 66, д. 71, д. 73, д. 75.

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ИСТОЧНИК KP.RU