На шести улицах центра Рязани в четверг отключат воду
22 августа в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы.
В четверг с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- Первомайский проспект, д. 37/1, д. 37а, д. 35, д. 35г, д. 33, д. 29/2;
- ул. Дзержинского, д. 3, д. 5;
- ул. Пожарный переулок, д. 1б.
В четверг с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, д. 29, д. 32;
- ул. Горького, д. 45, д. 49, д. 49а;
- ул. Свободы, д. 66, д. 71, д. 73, д. 75.
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ИСТОЧНИК KP.RU