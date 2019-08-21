Экономически обоснованный тариф для «Управления Рязанского троллейбуса» – почти 30 рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-21T13:14:10+03:00

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Региональная энергетическая комиссия посчитала экономически обоснованный тариф для «Управления Рязанского троллейбуса». На основе этого показателя, а именно его разницы с утвержденной стоимостью проезда, муниципалитет должен возмещать предприятию недополученные доходы.

Итак, регулятор определил, что с учетом всех расходов перевозчика одна поездка фактически стоит 29,7 рубля. Из данного тарифа начнут исходить с 1 сентября 2019 года, но пока на цене билета это никак не отразится (впрочем, подорожания в дальнейшем исключать нельзя).

Напомним, проезд во всем муниципальном и коммерческом транспорте на городских маршрутках регулярных перевозок с 2018 года стоит 23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU