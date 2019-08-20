Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре

СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-20T20:30:00+03:00

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Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории «Барса» на Есенина. Об этом «Комсомолке» сообщил сам истец — Михаил Шестаков.

Он пытался добиться, чтобы постановление горадминистрации «Об утверждении документации «Проект планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в Советском районе города Рязани» признали недействительными, и провести повторные публичные слушания.

Неравнодушный человек и общественный деятель считает, что в первый раз процедура была нарушена. Он обратился сначала в Советский районный суд, затем, не удовлетворившись его решением, с апелляцией в суд областной. Мы подробно писали об этом.

В результате противостояния общественности и рязанской судебной системы Верховный суд отказал активисту.

- Мы проиграли только сражение, но не войну, - философски заметил Михаил Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU