В среду на шести улицах Рязани отключат электричество
21 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии и опиловка аварийных деревьев.
В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет в микрорайоне Канищево по следующим адресам:
- ул. Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66, д. 63а;
- ул. Вишневый переулок, дома с 1 по 16;
- ул. Полевая, д. 76, д. 77а, д. 77б, д. 78б, д. 78, д. 79, д. 80, д. 82;
- ул. Колхозная, дома с 1 по 53.
В среду с 09:30 до 12:30 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Кальная, д. 48, д. 50, д. 91, д. 93, д. 95, д. 107, д. 117;
- ул. Окская, дома с 2 по 15.
ИСТОЧНИК KP.RU