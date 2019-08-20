В среду на шести улицах Рязани отключат электричество

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-20T16:08:09+03:00

Света не будет в микрорайонах Канищево и Кальное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не будет электроснабжения по двум причинам — опиловка деревьев и работы на воздушной линии

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21 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии и опиловка аварийных деревьев.

В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет в микрорайоне Канищево по следующим адресам:

- ул. Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66, д. 63а;

- ул. Вишневый переулок, дома с 1 по 16;

- ул. Полевая, д. 76, д. 77а, д. 77б, д. 78б, д. 78, д. 79, д. 80, д. 82;

- ул. Колхозная, дома с 1 по 53.

В среду с 09:30 до 12:30 электроэнергии не будет по следующим адресам:

- ул. Кальная, д. 48, д. 50, д. 91, д. 93, д. 95, д. 107, д. 117;

- ул. Окская, дома с 2 по 15.

ИСТОЧНИК KP.RU