«Изуродованным» деревьям на Московском шоссе пытаются помочь – администрация
Администрация Рязани отреагировала на публикацию о деревьях на Московском шоссе, которые, как написал автор, «фатально изуродовали». Чиновники заявили, что работы выполнены еще в ноябре-декабре 2017 года лишь с одной целью – продлить жизнь усыхающим ясеням.
Согласно официальному сообщению, сфотографированные насаждения заражены ясеневой узкотелой изумрудной златкой, действенно бороться с которой пока никто не научился.
- Комиссией было принято решение провести жесткую обрезку, чем попытаться простимулировать рост молодых побегов для формирования новой кроны, - пояснили в администрации.
Та же комиссия в ближайшее время решит дальнейшую судьбу деревьев. Предыдущие осмотры лишь вновь подтвердили заражение агрессивным вредителем. Напомним, на площади Маргелова клены по той же причине спилили вовсе.
ИСТОЧНИК KP.RU