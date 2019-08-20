«Изуродованным» деревьям на Московском шоссе пытаются помочь – администрация

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-20T15:27:29+03:00

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Администрация Рязани отреагировала на публикацию о деревьях на Московском шоссе, которые, как написал автор, «фатально изуродовали». Чиновники заявили, что работы выполнены еще в ноябре-декабре 2017 года лишь с одной целью – продлить жизнь усыхающим ясеням.

Согласно официальному сообщению, сфотографированные насаждения заражены ясеневой узкотелой изумрудной златкой, действенно бороться с которой пока никто не научился.

- Комиссией было принято решение провести жесткую обрезку, чем попытаться простимулировать рост молодых побегов для формирования новой кроны, - пояснили в администрации.

Та же комиссия в ближайшее время решит дальнейшую судьбу деревьев. Предыдущие осмотры лишь вновь подтвердили заражение агрессивным вредителем. Напомним, на площади Маргелова клены по той же причине спилили вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU