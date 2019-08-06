В центре Рязани, на площади Маргелова, валят деревья

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-06T14:46:55+03:00

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На площади Маргелова в Рязани валят деревья. Соответствующие фотографии разместило сообщество «RZN_LIFE». Автор обнаружил до полутора десятков пеньков.

В пресс-службе администрации областного центра «Комсомолке» подтвердили, что Дирекцией благоустройства города действительно спилены клены вблизи памятника легендарного «дяди Васи». Все официально: составлен акт обследования насаждений и вынесен вердикт – они повреждены ясеневой изумрудной златкой, что в подавляющем большинстве случаев приводит к гибели растений.

К сожалению, единственный способ воспрепятствовать поражению здоровых деревьев – санитарная рубка. Более того, на упомянутом участке она не закончена, так как к некоторым намеченным зеленым объектам рабочим подобраться еще не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU