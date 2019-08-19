В селе Мосолово благоустроили парк Победы

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-19T17:54:30+03:00

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17 августа в селе Мосолово Шиловского района в рамках праздника «День села» состоялось торжественное открытие благоустроенного парка Победы. Мероприятие посетил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

- Дождливая погода не смогла испортить праздник. В моем родном селе Мосолово сегодня открылся парк Победы, – рассказал Аркадий Фомин. – Благоустройство этой территории – инициатива местных жителей.

Ремонт парка Победы в Мосолово был осуществлен в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Из областного бюджета на эти цели было выделено 1,057 млн рублей, почти 200 тысяч – это средства местного бюджета и 60 тысяч – софинансирование жителей.

Фото: "Единая Россия".

Проект благоустройства общественной территории предусматривал установку металлического ограждения по периметру парка, реставрацию входной арки, укладку асфальтового покрытия перед входом в парк. Был выполнен косметический ремонт обелиска землякам, не вернувшимся с полей сражения в годы Великой Отечественной войны, рядом появились тумбы ограждений. Дорожку до обелиска и вокруг него выложили тротуарной плиткой. Была проведена опиловка аварийных деревьев, установлены лавочки и урны, для детей у входа оборудовали спортивно-игровую зону.

Цветы к обелиску в парке возложили жители села, ветераны, юнармейцы и казаки, замглавы администрации Шиловского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Агафонова, депутаты Совета депутатов Мосоловского сельского поселения Павел Артемов и Василий Крючков.

- Спасибо жителям за неравнодушие! Многое удалось сделать. Отреставрирован сам монумент, входная арка, обустроена территория. Это, может, небольшие, но важные инициативы для людей и памяти. Памяти о подвигах наших героев!, – считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

Работы в парке проводила подрядная организация ООО «Жилстройсервис». Они приступили к работе в начале июня. Ход работ по благоустройству территории регулярно контролировали члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Мосоловского сельского поселения и инициативная группа жителей.

В 2019 году в Шиловском районе в рамках региональной программы поддержки реализуют 6 проектов местных инициатив. Так, в селе Наследничье ремонтируют ограждения кладбища (из областного бюджета выделено 684 тыс. руб.), в селе Свинчус — водопроводные сети (1,46 млн руб.), продолжается благоустройство территории монумента «Памятный знак великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому» в Мосоловском сельском поселении (1,3 млн руб.), в селе Новая Пустынь ремонтируют стелу погибшим землякам (705 тыс. руб.), в Шилове благоустраивают территорию святого источника (1,48 млн руб.).

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ИСТОЧНИК KP.RU