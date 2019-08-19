Директором рязанского Фонда капремонта можно стать с трехлетним стажем руководителя
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области объявило конкурс на замещение должности генерального директора местного Фонда капремонта многоквартирных домов. Документы принимаются с 16 по 27 сентября на улице Николодворянской, 18а (каб.15).
Согласно извещению о проведении конкурса, претенденты должны иметь опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет. Также есть требование к минимальному стажу в сфере ЖКХ: это 5 лет с квалификацией «строительство», «юриспруденция» или «экономика», либо 7 лет при наличии другого высшего образования.
Кандидаты должны будут представить предложения по организации работы регионального оператора. Комиссия оценит их по двум критериям – актуальность и применимость на практике.
Напомним, исполняющим обязанности руководителя фонда является Юрий Фурфурак.
ИСТОЧНИК KP.RU