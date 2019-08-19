2019-08-19T12:56:24+03:00
Недвижимость

Компания «Зеленый сад» подвела итоги конкурса «Битва ремонтов»

Главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей получила Анна Русакова
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Фото: ГК "Зеленый сад".Фото: ГК "Зеленый сад".
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В группе компаний «Зеленый сад» повели итоги конкурса в социальных сетях на лучший ремонт в квартире. Главный приз — сертификат на 100 000 рублей на покупки в торговой сети IKEA получила Анна Русакова. Наградой отметили авторскую идею ремонта – единая концепция дизайна, лаконичный стиль и оригинальное использование современных материалов.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Напомним, по условиям конкурса, квартира должна была быть купленной в группе компаний «Зеленый сад». Также необходимо было сделать репост записи к себе на страничку в Instagram и «В контакте», написать свою увлекательную историю о том, как был сделан ремонт, добавив иллюстрации — фото или видео. Поздравляем победителя с заслуженной наградой!

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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