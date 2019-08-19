Компания «Зеленый сад» подвела итоги конкурса «Битва ремонтов»
В группе компаний «Зеленый сад» повели итоги конкурса в социальных сетях на лучший ремонт в квартире. Главный приз — сертификат на 100 000 рублей на покупки в торговой сети IKEA получила Анна Русакова. Наградой отметили авторскую идею ремонта – единая концепция дизайна, лаконичный стиль и оригинальное использование современных материалов.
Фото: ГК "Зеленый сад".
Напомним, по условиям конкурса, квартира должна была быть купленной в группе компаний «Зеленый сад». Также необходимо было сделать репост записи к себе на страничку в Instagram и «В контакте», написать свою увлекательную историю о том, как был сделан ремонт, добавив иллюстрации — фото или видео. Поздравляем победителя с заслуженной наградой!
Фото: ГК "Зеленый сад".
Фото: ГК "Зеленый сад".
Фото: ГК "Зеленый сад".
Фото: ГК "Зеленый сад".
Фото: ГК "Зеленый сад".
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU