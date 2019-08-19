На десяти улицах Рязани из-за ремонта отключили воду

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-19T12:31:27+03:00

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям Горрощи и центра города придется потерпеть несколько часов

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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

19 августа до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. 7-я Линия, д. 7, д. 5;

- ул. Керамзавод, дома с 1 по 34, д. 35а (д/сад №29), д. 8 (школа №22).

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

- ул. 2-й Почтовый проезд;

- ул. Мушковатовская, дома с 7 по 21.

До 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Татарская, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Николодворянская, д. 19/40 (школа №7), д. 17, д. 11, д. 9, д. 7, д. 5, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 14, д. 18, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 24;

- ул. Полонского, д. 7, д. 13, д. 13а, д. 13б, д. 15, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 2 корп. 1, д. 6, д. 12, д. 16, д. 14, д. 18, д. 20/13;

- ул. Свободы, д. 52/2, д. 54/1;

- ул. Ленина, д. 30б;

- ул. Садовая, д. 33.

ИСТОЧНИК KP.RU