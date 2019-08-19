Аркадий Фомин проконтролировал подготовку школ к 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-19T09:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

15 августа председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин посетил школы Путятинского и Сапожковского районов.

В Песоченской средней школе он встретился с представителями родительского комитета, депутатами сельского поселения, педагогами. Директор Сергей Паршиков сообщил, что 1 сентября школа готова принять 90 детей, есть дошкольная группа на 20 мест. В 2014 году в рамках партпроекта «Детский спорт» был отремонтирован спортивный зал, проведена замена полов, окон. В прошлом году в здании школы произведена замена электрического кабеля и газового котла на средства регионального бюджета.

Аркадий Фомин осмотрел учебные кабинеты, посетил пищеблок и обратил особое внимание на состояние эвакуационных выходов.

Председатель родительского комитета Ольга Лопатина отметила, что на данный момент школа нуждается в замене окон, но нет проекта и заявки.

Представители администрации подтвердили, что проблема окон существует, а также необходима замена газового шкафа. На этот вид работ уже распланированы средства.

Следующим объектом стала Сапожковская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Алексея Тучина. В настоящее время здесь обучаются 685 учащихся. Школа обслуживает все микрорайоны поселка Сапожок, кроме этого, здесь обучаются дети из малых населенных пунктов района.

Директор Вячеслав Чижков рассказал, что здание школы старинное и существует с 1975 года. Перед началом нового учебного года проведены работы по устройству ограждения прогулочной и игровой зоны, завершается ремонт спортивного зала, проводится замена напольного покрытия и оконных блоков.

Также в ходе рабочей поездке Аркадий Фомин посмотрел, как реализуется проект «Сельским детям — городские возможности!» в Морозово-Борковской средней общеобразовательной школе Сапожковского района. Этот проект вошел в число победителей конкурса первичных отделений «Единой России».

— Мы подавали заявку на обустройство спортивно-игровой площадки «Филиппок» и очень обрадовались, когда члены конкурсной комиссии единогласно поддержали наш проект, — поделилась с секретарем регионального отделения партии директор учебного заведения Людмила Кузнецова. — В настоящее время построена детская прогулочная веранда, песочница с грибком. До конца месяца необходимо установить ограждение детской площадки, завезти песок, выложить дорожки и приобрести игрушки. В планах — к весне изготовить на уроках технологии оборудование для устройства детского игрового домика.

В самой школе в ходе подготовки к новому учебному году произведен полный ремонт игровой комнаты в дошкольной группе, ремонт оборудования в школьных туалетах, трех помещений пищеблока, проведено строительство кладовой при столовой для хранения продуктов.

По словам Аркадия Фомина, депутатский корпус принимает активное участие в мониторинге по подготовке школ к 1 сентября.

— Посетил три школы Сапожковского и Путятинского районов и убедился, что подготовка идет в плановом порядке. Особое внимание — это пожарная безопасность, пищеблоки, подготовка детского питания. Но и на особом контроле семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации и есть необходимость помощи по подготовке ребенка к школе, — подчеркнул лидер рязанских единороссов. — До начала учебного года пока еще две недели, а значит, у нас есть возможность решить все возникающие проблемы, а также учесть пожелания при формировании бюджета на следующий год. Для этого нужна совместная работа и обсуждение.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU