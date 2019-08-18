2019-08-18T17:30:13+03:00
Спорт

«ФК «Рязань» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Хозяева поля вышли в майках с надписью «Сергей, мы с тобой», поддерживая травмированного голкипера
Иван АНТОНОВ
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Матч прошел в упорном противостоянии. Фото: Алена Епифанова.Матч прошел в упорном противостоянии. Фото: Алена Епифанова.
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В матче 5 тура ОЛИМП-Первенства ФК «Рязань» принимал липецкий «Металлург». 15 августа на трибуны стадиона «Спартак» пришли поддержать свою команду более 500 болельщиков. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты «Рязани» появились на поле в майках с надписью: «Сергей, мы с тобой». Таким образом они поддержали своего голкипера голкипера Сергея Правкина, который получил травму в матче против «Зоркого». Противостояние выдалось упорным. Пропустив с пенальти, рязанцы в компенсированное время смогли уйти от поражения. Точный удар на счету Сергея Зайцева 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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