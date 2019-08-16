Новую огромную школу построят в центре Рязани – подвинут троллейбусы

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-16T17:25:40+03:00

Под многоэтажки в самом центре Рязани место находят. В итоге все местные школы - битком.

Она рассчитана на число учеников, в 1,5 раза большее, чем школа, открытая в Песочне несколько лет назад

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16 августа проходит форум «Образование без границ», на котором выступил и губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона заявил, что поскольку город, особенно его центр, уже уплотнен, оставшиеся свободные участки лучше отдать под возведение образовательных учреждений. В том числе школы.

Губернатор рекомендовал горадминистрации рассмотреть возможность ее строительства на части площади троллейбусного парка – он, напомним, находится на улице Дзержинского. И, судя по предложению губернатора, место здесь есть. Тем более что под школу его особенно много и не надо.

Хотя школу собираются построить большую: Николай Любимов заявил, что новое учреждение должно быть не меньше, чем на 1600 учеников. Для сравнения – школа №75, несколько лет назад открывшаяся в Песочне, рассчитана на 1100 мест.

Если объект возведут, школы центра, работающие в две смены, можно будет разгрузить.

Напомним, недавно под новую школу чуть не забрали участок в Лесопарке – здесь находится лучшее в России (!) стрельбище. Отстоять его удалось только благодаря лучникам и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU