2019-08-16T17:25:40+03:00
Общество

Новую огромную школу построят в центре Рязани – подвинут троллейбусы

Она рассчитана на число учеников, в 1,5 раза большее, чем школа, открытая в Песочне несколько лет назад
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Под многоэтажки в самом центре Рязани место находят. В итоге все местные школы - битком.Под многоэтажки в самом центре Рязани место находят. В итоге все местные школы - битком.
Изменить размер текста:

16 августа проходит форум «Образование без границ», на котором выступил и губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона заявил, что поскольку город, особенно его центр, уже уплотнен, оставшиеся свободные участки лучше отдать под возведение образовательных учреждений. В том числе школы.

Губернатор рекомендовал горадминистрации рассмотреть возможность ее строительства на части площади троллейбусного парка – он, напомним, находится на улице Дзержинского. И, судя по предложению губернатора, место здесь есть. Тем более что под школу его особенно много и не надо.

Хотя школу собираются построить большую: Николай Любимов заявил, что новое учреждение должно быть не меньше, чем на 1600 учеников. Для сравнения – школа №75, несколько лет назад открывшаяся в Песочне, рассчитана на 1100 мест.

Если объект возведут, школы центра, работающие в две смены, можно будет разгрузить.

Напомним, недавно под новую школу чуть не забрали участок в Лесопарке – здесь находится лучшее в России (!) стрельбище. Отстоять его удалось только благодаря лучникам и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Захарове «Газель» вспыхнула после столкновения с цементовозом – водитель погиб
Рязанцы подали сигнал мира, закружив в массовом хороводе
В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток
Число коек в рязанских стационарах неуклонно сокращается
Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре
В Рязани появилась еще одна станция зарядки электромобилей
В центре Рязани юный водитель снес легковушку и вылетел на тротуар
В Рязани начали ремонтировать старинную лестницу к стадиону «Спартак»
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины
Парковка перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной
Под Рязанью самосвал опрокинулся после столкновения со встречной фурой
В Рязани стартовала запись детей в кружки по сертификатам допобразования
Перед учебным годом против рязанских школ подали почти 20 исков
В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину
Из-за шествия гостей Форума древних городов перекроют центр Рязани
В Рязани работает выставка античных монет