2019-08-16T14:39:10+03:00
Общество

Число коек в рязанских стационарах неуклонно сокращается

Опубликованы данные Рязаньстата по итогам 2018 года
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число коек в медицинских организациях Рязанской области неуклонно сокращается. На 10 тысяч человек населения их приходится 78 штук, тогда как в 2010 году было 99. Такие данные опубликовал Рязаньстат.

Интересно, что при этом самих стационаров в 2018 году по сравнению с 2017-м осталось столько же – 45. А вот мощность амбулаторно-поликлинических организаций, которая измеряется в «посещениях в смену», несмотря на их формальное сокращение, изменилась мало (даже немного увеличилась).

Обеспеченность врачами, если верить официальным данным, тоже подросла – 51,5 на 10 тысяч человек населения против 50,7 на конец 2017-го. Однако до уровня 2010-2011 годов, когда этот показатель составлял около 57, еще далеко, и ни для кого не секрет, что кадровые проблемы существуют (особенно это касается глубинки и узких специалистов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Захарове «Газель» вспыхнула после столкновения с цементовозом – водитель погиб
Рязанцы подали сигнал мира, закружив в массовом хороводе
В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток
Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре
В Рязани появилась еще одна станция зарядки электромобилей
В центре Рязани юный водитель снес легковушку и вылетел на тротуар
В Рязани начали ремонтировать старинную лестницу к стадиону «Спартак»
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины
Парковка перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной
Под Рязанью самосвал опрокинулся после столкновения со встречной фурой
В Рязани стартовала запись детей в кружки по сертификатам допобразования
Перед учебным годом против рязанских школ подали почти 20 исков
В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину
Из-за шествия гостей Форума древних городов перекроют центр Рязани
В Рязани работает выставка античных монет