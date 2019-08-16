Число коек в рязанских стационарах неуклонно сокращается

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-16T14:39:10+03:00

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Число коек в медицинских организациях Рязанской области неуклонно сокращается. На 10 тысяч человек населения их приходится 78 штук, тогда как в 2010 году было 99. Такие данные опубликовал Рязаньстат.

Интересно, что при этом самих стационаров в 2018 году по сравнению с 2017-м осталось столько же – 45. А вот мощность амбулаторно-поликлинических организаций, которая измеряется в «посещениях в смену», несмотря на их формальное сокращение, изменилась мало (даже немного увеличилась).

Обеспеченность врачами, если верить официальным данным, тоже подросла – 51,5 на 10 тысяч человек населения против 50,7 на конец 2017-го. Однако до уровня 2010-2011 годов, когда этот показатель составлял около 57, еще далеко, и ни для кого не секрет, что кадровые проблемы существуют (особенно это касается глубинки и узких специалистов).

ИСТОЧНИК KP.RU