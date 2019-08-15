Сбившего рязанку и уехавшего с места ДТП водителя разыскали

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-15T17:26:54+03:00

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15 августа в Рязани автомобиль при движении задним ходом сбил 71-летнюю рязанку. Инцидент произошел в 13.00 на улице Тимакова вблизи дома №11.

Водитель решил сделать вид, будто ничего не случилось, и скрылся с места ДТП. Пострадавшую тем временем доставили в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, личность непорядочного автомобилиста удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 32-летний горожанин, управлявший Suzuki SX4.

ИСТОЧНИК KP.RU