2019-08-15T17:26:54+03:00
Происшествия

Сбившего рязанку и уехавшего с места ДТП водителя разыскали

Инцидент произошел на улице Тимакова
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15 августа в Рязани автомобиль при движении задним ходом сбил 71-летнюю рязанку. Инцидент произошел в 13.00 на улице Тимакова вблизи дома №11.

Водитель решил сделать вид, будто ничего не случилось, и скрылся с места ДТП. Пострадавшую тем временем доставили в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, личность непорядочного автомобилиста удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался 32-летний горожанин, управлявший Suzuki SX4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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