2019-08-15T14:16:58+03:00
Общество

В рязанский музей Солженицына будут привозить детей со всей России

Для этого к 2020 году, когда регион войдет в проект, предстоит подготовить экскурсоводов
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фрагмент экспозиции.Фрагмент экспозиции.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 2020 года Рязанскую область включат в федеральную программу детских культурно-познавательных поездок «Моя Россия». Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову, в качестве главного туристического «магнита» в данном случае рассматривается музейный центр им. А.И. Солженицына. Он, напомним, открылся 14 августа.

- Это знаменитая программа, ей седьмой год. Все регионы хотят представить свой культурно-исторический потенциал, но мы очень точечно к этому относимся, - цитируют Манилову.

По ее словам, чтобы принимать школьников со всей России, в Рязани предстоит подготовить экскурсоводов, которые смогут иметь дело с избытком юных посетителей и интересно подавать информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязань приехала синагога на колесах
Рязанцев ждет резкая перемена погоды: жара спадет, пройдут ливни
В Рязани столкнулись Lada и маршрутный автобус
Рязанский девелопер презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»
Рязанец предстанет перед судом за сексуальное насилие над 12-летней
Рязанский торговец зерном задолжал работникам почти 2 миллиона рублей
Железнодорожники увеличат скорость двух рязанских электричек
В столкновении с пивным грузовиком пострадала юная рязанка
Сасовчанка на Mitsubishi сбила подростка-велосипедиста
Для доставки зрителей на «МАКС-2019» используют экспресс «Москва-Рязань»
Тяжело пострадавшего в страшном ДТП под Сасовом ребенка прооперировали
Рязанский минздрав подтвердил смерть парашютиста
Рязанцам самим предлагают дать имя скверу на улице Горького
Рязанка обманула доверчивых покупателей на 15 миллионов
Обитатели домов шести улиц Рязани в четверг останутся без холодной воды
В Рязани открылся Музейный центр имени Александра Солженицына