В рязанский музей Солженицына будут привозить детей со всей России

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-15T14:16:58+03:00

Для этого к 2020 году, когда регион войдет в проект, предстоит подготовить экскурсоводов

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С 2020 года Рязанскую область включат в федеральную программу детских культурно-познавательных поездок «Моя Россия». Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову, в качестве главного туристического «магнита» в данном случае рассматривается музейный центр им. А.И. Солженицына. Он, напомним, открылся 14 августа.

- Это знаменитая программа, ей седьмой год. Все регионы хотят представить свой культурно-исторический потенциал, но мы очень точечно к этому относимся, - цитируют Манилову.

По ее словам, чтобы принимать школьников со всей России, в Рязани предстоит подготовить экскурсоводов, которые смогут иметь дело с избытком юных посетителей и интересно подавать информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU