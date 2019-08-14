2019-08-14T16:33:05+03:00
Общество

В Рязани открылся Музейный центр имени Александра Солженицына

В министерстве культуры РФ пообещали презентовать новое учреждение на «Русских сезонах» в Париже и Брюсселе
Владимир ФРОЛОВ
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Учреждение расположилось в доме, где жил другой писатель, Михаил Салтыков-ЩедринУчреждение расположилось в доме, где жил другой писатель, Михаил Салтыков-ЩедринФото: Владимир ФРОЛОВ
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14 августа в Рязани на улице Ленина, в доме, где в 1858-1859 годах жил русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин, начал работу Музейный центр имени Александра Солженицына. На его открытие из Москвы прибыли вдова писателя Наталия Солженицына и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

– Это учреждение даст старт новому витку культурной жизни нашей области, – был уверен разрезавший вместе с ними красную ленточку рязанский губернатор Николай Любимов. – Хорошо, что его создатели учли все современные тенденции развития музейного дела.

В музейной экспозиции много оригинальных документов и рукописей Фото: Владимир ФРОЛОВ

В музейной экспозиции много оригинальных документов и рукописейФото: Владимир ФРОЛОВ

Решение о создании центра было принято еще в 2016 году, в здании созданы залы, посвященные гражданскому подвигу еще нескольких русских писателей, связанных с Рязанью.

– Мы в Москве сегодня говорим «в Рязань к Есенину», а скоро будем говорить «в Рязань к Солженицыну», – заявила Алла Манилова, высоко оценив новый музейный центр и пообещав презентовать его на «Русских сезонах», которые в следующем году будут проходить в Париже и Брюсселе.

Для гостей провели первую экскурсию по музейному центру Фото: Владимир ФРОЛОВ

Для гостей провели первую экскурсию по музейному центруФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мне нравится концепция рассматривать историю Рязани через творчество писателей, – призналась Наталия Солженицына. – Александр Исаевич говорил, что залогом развития страны будет развитие культуры в провинциальной России.

Среди других гостей на открытии музейного центра побывал сенатор Владимир Лукин, вспомнивший, как в 1960-е годы аспирантом впервые прочитал «Один день Ивана Денисовича», написанный в Рязани.

Наталия Солженицына, Николай Любимов и Алла Манилова ответили на вопросы СМИ Фото: Владимир ФРОЛОВ

Наталия Солженицына, Николай Любимов и Алла Манилова ответили на вопросы СМИФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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