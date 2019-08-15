2019-08-15T10:56:31+03:00
Происшествия

Сасовчанка на Mitsubishi сбила подростка-велосипедиста

Он двигался по переходу, но не шел, а ехал
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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14 августа в городе Сасово 40-летняя местная жительница на Mitsubishi Lancer сбила подростка-велосипедиста. Мальчик 11 лет, как рассказали в пресс-служба областного УМВД, двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, но не шел, а ехал.

- В результате ДТП подросток доставлялся в медицинское учреждение, - комментируют в полиции.

Также сообщается, что инцидент произошел в 14.05 на проспекте Свободы у дома №17. Начата проверка.

Всего за сутки на дорогах региона в 13 ДТП пострадали 14 человек. 9 водителей задержаны в состоянии опьянения. Один из них, напомним, снес забор частного дома в Рязани и пытался скрыться.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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