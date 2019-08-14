В Рязани Toyota RAV4 встала на пути грузовика с пивом

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-14T14:59:46+03:00

У легкового автомобиля после этого случились серьезные повреждения, пиво вывалилось на дорогу

Изменить размер текста: A A

14 августа около 13 часов на улице Светлой в Рязани напротив ресторана «Конюшенный двор» столкнулся грузовик, перевозящий пиво, и Toyota RAV4. Об этом сообщили участники группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Удар был настолько сильным, что грузовик с пивом опрокинулся набок. Как удалось выяснить, он арендуется Рязанским пивзаводом по прямому назначению. На фото видно, что в момент ДТП под тентом кузова находилась как раз продукция этого предприятия. Как утверждают очевидцы, Toyota RAV4 получила значительные повреждения задней части кузова.

Официальных комментариев по этому поводу от рязанской ГИБДД пока не поступало.

Читайте также:

В центре Рязани внедорожник сбил юную женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU