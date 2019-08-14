2019-08-14T14:59:46+03:00
Происшествия

В Рязани Toyota RAV4 встала на пути грузовика с пивом

У легкового автомобиля после этого случились серьезные повреждения, пиво вывалилось на дорогу
Иван АНТОНОВ
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Женщина заинтересовалась пивом? Фото: группа ПУВР ВКонтактеЖенщина заинтересовалась пивом? Фото: группа ПУВР ВКонтакте
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14 августа около 13 часов на улице Светлой в Рязани напротив ресторана «Конюшенный двор» столкнулся грузовик, перевозящий пиво, и Toyota RAV4. Об этом сообщили участники группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Удар был настолько сильным, что грузовик с пивом опрокинулся набок. Как удалось выяснить, он арендуется Рязанским пивзаводом по прямому назначению. На фото видно, что в момент ДТП под тентом кузова находилась как раз продукция этого предприятия. Как утверждают очевидцы, Toyota RAV4 получила значительные повреждения задней части кузова.

Официальных комментариев по этому поводу от рязанской ГИБДД пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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