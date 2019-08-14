2019-08-14T10:03:19+03:00
Происшествия

В центре Рязани внедорожник сбил юную женщину

Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
Иван АНТОНОВ
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Что удивительно, виновник ДТП не уехал с места происшествия. Фото: пресс-служба УМВД.Что удивительно, виновник ДТП не уехал с места происшествия. Фото: пресс-служба УМВД.
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Молодой рязанец двадцати семи лет, управляя автомобилем «LАND RОVЕR FRЕЕLАNDЕR», поступил не по-джентльменски – совершил наезд на юную 22-летнюю женщину. Случилось это 13 августа в 21.05 в самом центре Рязани. По предварительным данным ГИБДД, леди переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи дома 66 на улице Есенина – это чуть не доезжая Театральной площади.

К счастью, скорость огромного внедорожника была невысокой – жительница Рязанской области жива, но доставлена в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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