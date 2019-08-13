2019-08-13T23:38:36+03:00
Общество

В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России»

Тысячи горожан стали свидетелями массового подъема аэростатов
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Фестиваль "Небо России - 2019" стартовал.Фестиваль "Небо России - 2019" стартовал.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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Во вторник, 13 августа, в Монастырском саду Рязанского кремля состоялось торжественное открытие 17-го международного фестиваля воздухоплавания «Небо России».

Участников фестиваля приветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Именно на рязанской земле в 1990 году возродилось отечественное воздухоплавание, - отметил Николай Викторович. – Приятно, что сегодня здесь присутствует сборная России по этому виду спорта, которая в прошлом году стала чемпионом мира. В двойне приятно, что в составе сборной в чемпионате участвовал наш земляк Александр Маврин.

Далее глава региона дал старт и 30 аэростатов устремились в небо.

К сожалению, погода не позволила провести вечернее свечение. Надеемся, что 17 августа погода будет более благосклонна к зрителям, и вечернее свечение, запланированное на субботу, состоится.

Губернатор Николай Любимов приветствует участников и зрителей фестиваля. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Губернатор Николай Любимов приветствует участников и зрителей фестиваля.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Над Рязанским кремлем... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Над Рязанским кремлем...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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