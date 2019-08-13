2019-08-13T18:31:06+03:00
Общество

Рязанский губернатор: О том, что к нам едут дети из Иркутска, мы узнали за день до их прибытия

Лагерь «Лесная сказка» тем временем проверяют прокуратура и следователи
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока» – видео снято одним из иркутских школьниковФото: Кадр сюжета ГТРК «Ока» – видео снято одним из иркутских школьников
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 августа, прошло заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов прокомментировал ситуацию с летним лагерем «Лесная сказка». Напомним, 9 августа на базу в Сасовский район прибыла группа детей из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска Иркутской области.

Оказавшись в детском лагере школьники начали звонить родителям с просьбами забрать их домой. Не менее возмущены условиями оказались и педагоги, прибывшие с ними. В итоге группа уехала обратно домой.

– Хотелось бы принести извинения детям от имени всех взрослых, которые должны за это отвечать, – сказал губернатор на совещании. – Мы были поставлены в известность за день до приезда. И было уже сложно что-то поправить. Но на будущее нам необходимо менее формально реагировать на такие вопросы.

Кстати, с начала лета в этом лагере уже отдохнули почти полтысячи рязанских школьников. А в начале августа в области резко похолодало... Лагерь же не отапливаемый, при этом иркутские дети прибыли в легкой одежде. По словам Николая Любимова, видимо, они и их родители, собиравшие школьников в дорогу, предполагали, что отдых будет организован в южных регионах страны.

Тем временем лагерь уже проверяют прокуратура и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кинотеатр «Люксор» приглашает на встречу со злыми птичками
К горящей в Рязани свалке направили дополнительную технику
Убийцу бабушки в Рязани задержали в подъезде с окровавленными руками
В Рязани горит свалка химических отходов
В Рязани перекроют улицу Островского
Рязанский фотограф колесит ночами по мещерским лесам
В Рязанской области уже пять дней ищут пропавшего парня – он серьезно болен и нуждается в помощи
Рязанец одним ударом ножа убил родную 80-летнюю бабушку
Депутат облдумы Татьяна Гусева обсудила с рязанцами проведение капремонта домов
Житель Сасова украл электротовары, но сбыть не успел
За сутки рязанские инспекторы задержали рекордное число пьяных водителей
Российский Союз строителей наградил сотрудников Группы компаний «Зеленый сад»
Рязанских приставов наказали за незаконное списание денег у пенсионера
Рязанец Андрей Волков победил на Всемирных играх полицейских
В Рязани, наконец, массово подешевели овощи
В Рязани случилось два ночных пожара с эвакуацией жильцов
Рязанская красавица стала «Королевой музыки России 2019»
Рязанцы жгут траву и мусор, огнеборцы эвакуируют людей
День физкультурника на Почтовой рязанцы отметили вместе с «Радио ОК»
После статьи в «Комсомолке» власти проверили скейтпарк в Рязани