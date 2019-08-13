Рязанский губернатор: О том, что к нам едут дети из Иркутска, мы узнали за день до их прибытия

СЕГОДНЯ 18:31 2019-08-13T18:31:06+03:00

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Во вторник, 13 августа, прошло заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов прокомментировал ситуацию с летним лагерем «Лесная сказка». Напомним, 9 августа на базу в Сасовский район прибыла группа детей из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска Иркутской области.

Оказавшись в детском лагере школьники начали звонить родителям с просьбами забрать их домой. Не менее возмущены условиями оказались и педагоги, прибывшие с ними. В итоге группа уехала обратно домой.

– Хотелось бы принести извинения детям от имени всех взрослых, которые должны за это отвечать, – сказал губернатор на совещании. – Мы были поставлены в известность за день до приезда. И было уже сложно что-то поправить. Но на будущее нам необходимо менее формально реагировать на такие вопросы.

Кстати, с начала лета в этом лагере уже отдохнули почти полтысячи рязанских школьников. А в начале августа в области резко похолодало... Лагерь же не отапливаемый, при этом иркутские дети прибыли в легкой одежде. По словам Николая Любимова, видимо, они и их родители, собиравшие школьников в дорогу, предполагали, что отдых будет организован в южных регионах страны.

Тем временем лагерь уже проверяют прокуратура и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU