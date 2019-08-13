2019-08-13T13:11:12+03:00
Происшествия

В Рязанской области уже пять дней ищут пропавшего парня – он серьезно болен и нуждается в помощи

Молодой человек родом из Шилова
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 21-летний Денис Кузнецов. Молодой человек живет в Шилове и исчез еще в пятницу, 9 августа.

Внимание: у парня серьезное хроническое заболевание – он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в темно-синюю ветровку, белую футболку, черные джинсы и темно-синие кроссовки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дениса Кузнецова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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