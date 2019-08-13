2019-08-13T05:58:33+03:00
Происшествия

Рязанцы жгут траву и мусор, огнеборцы эвакуируют людей

Региональное управление МЧС отчиталось о работе за неделю
Иван АНТОНОВ
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Рязанские огнеборцы эвакуировали 20 человек. Фото: архив МЧС.Рязанские огнеборцы эвакуировали 20 человек. Фото: архив МЧС.
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56 пожаров, из них 38 загораний травы и мусора, ликвидировано в период с 5 по 11 августа пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области. Так рассказывает пресс-служба о работе регионального управления МЧС. При этом огнем уничтожено одинаковое количество автомобилей и строений — по девять. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Чего не скажешь о водоемах. 6 августа спасателями поисково-спасательной станции на воде города Сасово из местного пруда у поселка городского типа Пителино поднято тело мужчины. На следующий день подобную неприятную миссию выполняли у поселка Борки спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани. Из реки Ока также поднято тело мужчины.

5 августа огнеборцы во время тушения пожара на улице Шереметьевская областного центра из соседних с горевшей квартирой эвакуировали 20 человек, из них 5 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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