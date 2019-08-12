Tele2: платить за билет в кино теперь не нужно

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-12T14:39:02+03:00

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Около ТЦ «Барс» на Московском шоссе открылся бесплатный кинотеатр Tele2. Площадка работает ежедневно, кроме понедельников и вторников, и готова принять до 50 гостей. Афиша включает как новинки проката, так и всеми любимые комедии, боевики, триллеры и мультфильмы.

Зрители могут выбрать удобные места на свой вкус: мягкие пуфы или крафтовые лавочки для теплых компаний. А надежный тент защитит всех от дождя.

В программе каждого дня – 2-3 фильма, которые транслируются на высокой скорости 4G. Взрослые смогут посмотреть остросюжетные ленты, главные роли в которых исполнили Джейсон Стейтэм, Лиам Нисам, Дженнифер Луренс, Николь Кидман и другие известные актеры. Детям же понравятся добрые и красивые полнометражные мультфильмы. Абонентам Tele2 приятным дополнением к киносеансам будут порции попкорна.

Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:

– Мы проанализировали активность рязанских абонентов и увидели, что среди них много любителей кино. Используя мобильный интернет, они смотрят много видео, особенно в загородных поездках. Мы поддерживаем предпочтения своих клиентов, поэтому рады объявить об открытии летнего онлайн-кинотеатра у популярного торгового центра. Подчеркну, что наши технологии позволяют организовывать даже такие развлекательные площадки. И что важно, работает наш кинотеатр по «другим правилам» – без платы за входной билет.

С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте kino.tele2.ru.

Кинотеатр работает пять дней в неделю вплоть до конца августа.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU