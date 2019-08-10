Вместе с крематорием в Рязани планируют сделать и Парк памяти для урн

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-10T12:59:04+03:00

Если крематорий и появится, привыкать к нему рязанцы будут очень долго и традиционный способ захоронения все равно пока останется в приоритете - слишком сильны предубеждения.

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8 августа в администрации Рязани прошло совещание по организации захоронений, в том числе по выделению на эти цели земли и строительству крематория.

Такую идею обсуждают давно: за год в городе прибавляется порядка 2500 могил и места под них остается все меньше (территория должна соответствовать определенным требованиям). По информации руководства МБУ «Ритуал», ресурсы существующих кладбищ будут исчерпаны уже в ближайшие годы.

Проблему как раз и решил бы крематорий. Основная сложность здесь одна, но большая – объект должен соответствовать целому перечню нормативов, в том числе санитарных норм, и располагаться за чертой города. Что касается затрат, то по информации пресс-службы горадминистрации, реализовывать проект хотят за счет инвестора.

Им может стать ООО «Феникс», которое и обратилось к городским властям с предложением о строительстве современного крематория, а вместе с ним – Парка памяти для захоронения урн в открытых и закрытых колумбариях.

Руководство же Союза похоронных организаций и крематориев России представило на совещании эскизы будущих объектов.

Сейчас вопрос в том, где их строить. Инвестор предлагает Рязанский район. В горадминистрации пообещали подробно изучить все требования, предъявляемые к такому участку, и дальше обсудить вопрос на заседаниях, а позже – на публичных слушаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU