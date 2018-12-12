2018-12-12T12:56:01+03:00
Экономика

Рязанским властям придется отнять некоторые полномочия у МБУ «Ритуал»

Чиновники не смогли через апелляцию отменить решение ФАС и областного арбитража
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: Михаил ФРОЛОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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11 декабря Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело рязанского МБУ «Ритуал». Обжаловать решение нижестоящей инстанции и областного управления ФАС администрации города не удалось.

Теперь муниципальные власти должны будут отнять у учреждения контрольно-распорядительные функции, которыми сами же наделили его ранее. В частности, регистрацией и учетом мест захоронений, а также выделением таких мест должен заниматься орган местного самоуправления, а никак не «Ритуал» - хозяйствующий субъект, получающий доход от своей деятельности.

Таким образом, на рынке ритуальных услуг была искусственно ограничена конкуренция, что от чиновников и потребовали исправить. Соответствующее предписание признано законным.

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