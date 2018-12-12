Рязанским властям придется отнять некоторые полномочия у МБУ «Ритуал»
11 декабря Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело рязанского МБУ «Ритуал». Обжаловать решение нижестоящей инстанции и областного управления ФАС администрации города не удалось.
Теперь муниципальные власти должны будут отнять у учреждения контрольно-распорядительные функции, которыми сами же наделили его ранее. В частности, регистрацией и учетом мест захоронений, а также выделением таких мест должен заниматься орган местного самоуправления, а никак не «Ритуал» - хозяйствующий субъект, получающий доход от своей деятельности.
Таким образом, на рынке ритуальных услуг была искусственно ограничена конкуренция, что от чиновников и потребовали исправить. Соответствующее предписание признано законным.