Рязанским властям придется отнять некоторые полномочия у МБУ «Ритуал»

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-12T12:56:01+03:00

Чиновники не смогли через апелляцию отменить решение ФАС и областного арбитража

Изменить размер текста: A A

11 декабря Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело рязанского МБУ «Ритуал». Обжаловать решение нижестоящей инстанции и областного управления ФАС администрации города не удалось.

Теперь муниципальные власти должны будут отнять у учреждения контрольно-распорядительные функции, которыми сами же наделили его ранее. В частности, регистрацией и учетом мест захоронений, а также выделением таких мест должен заниматься орган местного самоуправления, а никак не «Ритуал» - хозяйствующий субъект, получающий доход от своей деятельности.

Таким образом, на рынке ритуальных услуг была искусственно ограничена конкуренция, что от чиновников и потребовали исправить. Соответствующее предписание признано законным.