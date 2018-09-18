Администрация Рязани создала похоронную монополию

18 Сент. 15:58 2018-09-18T16:21:09+03:00

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Администрацию Рязани уличили в нарушении закона «О защите конкуренции» в сфере похоронного бизнеса, сообщает пресс-служба областного УФАС.

Чиновники обратились в арбитражный суд, не согласившись с решением антимонопольной службы, которая в мае 2018 года вынесла городским властям предписание. Тогда контролирующий орган посчитал, что муниципальное учреждение «Ритуал» было незаконно наделено полномочиями по регистрации могил и участков захоронения, то есть оно совмещало функции хозяйствующего субъекта и органа местного самоуправления. Кроме того, организация занималась учетом и выделением мест под могилы на городских кладбищах.

Суд согласился с мнением антимонопольщиков и посчитал претензии горадминистрации безосновательными.

Напомним, это уже не первое нарушение администрацией антимонопольного закона. Ранее городские власти потребовали от четырех индивидуальных предпринимателей-пенсионеров, торгующих рядом с кладбищем цветами, очистить земельный участок. Но на их защиту встали в УФАС, посчитав незаконным требование городских властей.