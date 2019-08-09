Рязанца заставили убрать металлический забор на пляже у Оки
Житель Коростова с чего-то решил, что имеет право закрыть людям проезд
Тишины ему хотелось, покоя. Получил в итоге только доп.расходы - пляж все равно будет
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В конце мая в рязанских СМИ появилась информация о том, что в районе села Коростово огородили выход к Оке – причем на общественном пляже. После публикаций за проверку взялась Прокуратура области.
Выяснилось, что ограждение поставил местный житель – отдыхающие мешали ему и своим присутствием как таковым, и тем, что подъезжали к берегу на машинах. Чтобы проезд открыть, прокуратура обратились в суд, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Суд в итоге обязал рязанца демонтировать металлический забор, теперь же это решение выполнено – купайся, не хочу.
ИСТОЧНИК KP.RU